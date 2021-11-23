Полузащитник «Манчестер Юнайтед» — Уле-Гуннару Сульшеру: спасибо за всё!

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес отреагировал на увольнение норвежца Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «красных дьяволов».

«Уважение. Спасибо за всё!» — написал бразилец.

Пост доступен в «инстаграме» Фреда Родригеса.

Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Фред провёл 9 матчей и забил 1 гол.

Видео гола Фреда в матче с «Лидс Юнайтед»

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