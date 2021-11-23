Глеб: в «Барселоне» мне надо было терпеть и пахать, а не чесать языком

Бывший игрок «Барселоны» Александр Глеб поделился воспоминаниями о периоде выступлений за каталонский клуб.

«Ситуация в «Барселоне»? Сейчас понимаю, что вёл себя глупо. Я сильно ссорился с Гвардиолой, был на него обижен. Говорил ему: «Ты мне звонил, хотел, чтоб я перешёл, а в итоге я играю через раз».

А кто будет обижаться в такой ситуации, когда ты находишься в сильнейшей команде мира, с сильнейшими игроками? Надо было терпеть, пахать, доказывать, а не показывать своё фи. Надо было быть лучшим на футбольном поле, выигрывать конкуренцию на тренировках, а не чесать языком, высказывая свои обиды», — приводит слова Глеба Sport24.

Напомним, Александр Глеб играл за «Барселону» с 2008 по 2011 год. На протяжении карьеры 36-летний футболист также выступал за БАТЭ, «Штутгарт», «Бирмингем Сити», «Вольфсбург», «Коньяспор», «Генчлербирлиги» и «Крылья Советов».

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