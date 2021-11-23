Чалоба: Тьяго Силва был моим кумиром в детстве, сейчас мой наставник — Рюдигер

22-летний защитник «Челси» Трево Чалоба рассказал о своих отношениях с более опытными партнёрами по команде.

«Тьяго Силва был моим кумиром, когда я был маленьким, меня восхищает, как успешен он был. Здорово, что у меня есть возможность играть и тренироваться с ним. Такой молодой игрок, как я, должен брать с него пример, и хочу быть таким же, хочу добиться многого, и он — образец, как это сделать.

С тех пор как я пришёл в команду, моим наставником был Антонио Рюдигер. Он принял меня и помогал мне на тренировках. Когда я был в аренде, он говорил мне, что нужно делать. Здорово, что я сейчас могу играть вместе с ним», — приводит слова Чалобы официальный сайт «Челси».

В этом сезоне у Чалобы 7 матчей и 2 гола в английской Премьер-лиге.