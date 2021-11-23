Радченко: «Зенит» не будет играть на ничью с «Мальмё». Команда поборется за выход в ЛЧ

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё». Игра пройдёт сегодня, 23 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
«Однозначно, матч между «Мальмё» и «Зенитом» будет непростым. Ключевая игра за попадание в Лигу Европы, у соперника тоже есть такой шанс. У «Зенита» есть небольшое преимущество, их может устроить и ничья. Конечно, пока шансы есть, петербуржцы будут бороться за выход в Лигу чемпионов. Уверен, что сегодня они не будут играть на ничью, только на победу. Обе команды будут демонстрировать атакующий футбол, «Мальмё» не будет сидеть в обороне.
«Зенит» может обыграть и «Челси» в следующем матче, в первой игре петербуржцы довольно уверенно играли. Будут играть дома, все расклады будут ясны. Шансы на второе место пока есть, хоть они и минимальны, нужно бороться», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 23 ноября 2021
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