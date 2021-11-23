Гасперини: в матчах с «МЮ» «Аталанта» набрала незаслуженно мало очков

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини перед 5-м туром Лиги чемпионов оценил турнирную ситуацию в группе F.
«Аталанта» идёт на третьем месте, набрав 5 очков. Первую строчку занимает «Манчестер Юнайтед» (7 очков), опережая «Вильярреал» (7) по дополнительным показателям. Замыкает группу «Янг Бойз», набравший 3 балла.
«У нас очень ровная группа, и результаты показывают это. В последних двух матчах с «МЮ» мы набрали незаслуженно мало очков (1 очко. — Прим. «Чемпионата»), учитывая то, как мы играли, а «Вильярреал», напротив, набрал максимум возможного, из-за чего соперник получил преимущество, которое мы теперь хотим нивелировать», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.
Сегодня «Аталанта» сыграет на выезде с «Янг Бойз», а «Вильярреал» примет «МЮ».
- 23 ноября 2021
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