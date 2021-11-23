Бернарду Силва: матчи с «Ман Сити» в ЛЧ изменили ход моей карьеры

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва вспомнил, как играл против своей нынешней команды в Лиге чемпионов.

В сезоне-2016/2017 «Монако», за который тогда выступал Силва, обыграл «Сити» в 1/8 финала ЛЧ (3:5, 3:1) и в итоге добрался до полуфинала турнира. По окончании того сезона португалец перешёл из «Монако» в английский клуб.

«Те два матча изменили ход моей карьеры. Я увидел Пепа в микст-зоне, когда мы оба давали интервью, и он подошёл и сказал: «Поздравляю с победой».

Именно из-за этого противостояния я захотел играть в Премьер-лиге. В конце сезона «Сити» связался со мной и спросил, хочу ли я перейти к ним, и это было осуществлением мечты, поэтому я согласился», — цитирует Силву сайт «горожан».