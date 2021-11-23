Иван Ордец продлил контракт с «Динамо»
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Московское «Динамо» объявило о пролонгации контракта с Иваном Ордецом. Украинский защитник подписал с клубом соглашение до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на один год.
Стоит отметить, что прошлый контракт Ордеца с «Динамо» был рассчитан до лета 2022 года. Иван пополнил стан московского клуба летом 2019 года. Он дебютировал в матче против московского «Локомотива» и с тех пор провёл 64 игры за «Динамо». На счету защитника пять забитых мячей.
В сезоне сезоне-2021/2022 29-летний защитник выходил в стартовом составе на все матчи «Динамо» в Российской Премьер-Лиге. После 15 туров команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Лидером чемпионата России является «Зенит» (33).
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