Сильвестр сообщил, когда Алекс Фергюсон в последний раз влиял на назначение тренера «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр оценил роль легендарного главного тренера «красных дьяволов» Алекса Фергюсона в клубе.
«Влияние Фергюсона минимально. Он входит в совет директоров, но по поводу смены тренера с ним не консультировались. В последний раз он оказывал влияние на приход тренера в «МЮ», когда назначили Дэвида Мойеса в 2013-м. Фергюсон сейчас далёк от рабочего процесса. Конечно, у него остались особые отношения с Уле, но он всё равно не участвовал в принятии решения», — приводит слова Сильвестра L’Equipe.
На минувшей неделе Уле-Гуннар Сульшер был уволен с поста главного тренера «МЮ». Команда набрала 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
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