Матч «Локомотив» — «Лацио» обслужит бригада арбитров из Португалии

УЕФА на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Матч группы Е «Локомотив» — «Лацио» обслужит бригада арбитров из Португалии.

В роли главного арбитра матча выступит Артур Диаш. Помогать ему будут ассистенты Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный арбитр — Угу Мигель. За VAR будут отвечать Франсуа Летексье и его ассистент Амори Делерю.

Встреча «Локомотива» и «Лацио» состоится в четверг, 25 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

После четырёх сыгранных матчей «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице своей группы, набрав всего два очка. Лидер квартета – «Галатасарай» (9). На втором месте располагается «Лацио» (5). Третье место – «Марсель» (4).