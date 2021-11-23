Умяров: не передать словами ту поддержку, которую оказывает Артём Ребров

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о продлении контракта с московским клубом до 2026 года и прокомментировал решение опытного голкипера Артёма Реброва завершить карьеру.

«Никаких сложных переговоров не было. Приятно, что это произошло именно в тот период, когда я восстанавливался от травмы. Поставил подпись, и это дало дополнительную мотивацию, зарядило на позитив. Особенно на фоне такого непростого сезона для клуба в целом.

Ребров? Многое поменялось у него самого, а вот для нас он как был отличным помощником, так им и остаётся. Не передать словами ту поддержку, которую он оказывал и оказывает. Особенно молодым ребятам», — приводит слова 21-летнего Умярова официальный сайт «Спартака».