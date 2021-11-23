Инсинье не поможет «Наполи» в матче со «Спартаком»
Поделиться
Фланговый нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не поможет своей команде в выездном матче Лиги Европы УЕФА со «Спартаком», информирует официальный сайт итальянского клуба.
Сообщается, что у Инсинье есть проблемы с коленом. На данный момент он не тренируется в общей группе «Наполи». Кроме того, выезд в Москву по разным причинам точно пропустят Виктор Осимхен, Замбо-Ангисса, Маттео Политано и Алессандро Дзаноли.
Напомним, в среду, 24 ноября, «Наполи» на выезде встретится с московским «Спартаком» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. На данный момент клуб из Италии возглавляет группу С, имея в своём активе 7 очков. Московский «Спартак» замыкает турнирную таблицу с четырьмя набранными баллами.
Комментарии
- 23 ноября 2021
-
15:28
-
15:20
-
15:19
-
15:03
-
14:59
-
14:50
-
14:47
-
14:22
-
14:18
-
14:08
-
13:59
-
13:41
-
13:36
-
13:27
-
13:19
-
13:01
-
12:47
-
12:30
-
12:28
-
12:22
-
12:09
-
11:52
-
11:40
-
11:37
-
11:30
-
11:21
-
10:57
-
10:36
-
10:23
-
10:23
-
10:23
-
10:14
-
10:03
-
10:00
-
09:54
Партнерский контент