Инсинье не поможет «Наполи» в матче со «Спартаком»

Фланговый нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не поможет своей команде в выездном матче Лиги Европы УЕФА со «Спартаком», информирует официальный сайт итальянского клуба.

Сообщается, что у Инсинье есть проблемы с коленом. На данный момент он не тренируется в общей группе «Наполи». Кроме того, выезд в Москву по разным причинам точно пропустят Виктор Осимхен, Замбо-Ангисса, Маттео Политано и Алессандро Дзаноли.

Напомним, в среду, 24 ноября, «Наполи» на выезде встретится с московским «Спартаком» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. На данный момент клуб из Италии возглавляет группу С, имея в своём активе 7 очков. Московский «Спартак» замыкает турнирную таблицу с четырьмя набранными баллами.