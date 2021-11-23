Спаллетти: если сравниваем уровень российского футбола с Европой, есть к чему стремиться

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался в преддверии матча Лиги Европы со «Спартаком».
«В матче с «Интером» нам противостояла очень сильная команда. В какой-то момент мы потеряли контроль в центре поля. Когда «Интер» повёл 3:1, мы хорошо среагировали, бежали в атаку, старались что-то придумать. Мне не понравилось, как мы играли в центре, но отдаю должное «Интеру», который успешно воспользовался этим и хорошо убегал в контратаку.
После матча мы общались с игроками. Когда ты пропускаешь и проигрываешь в счёте, важно найти в себе желание, силы и мотивацию, чтобы вернуть игру в правильное русло. Сегодня футболисты вышли на тренировку с большим желанием. Ситуация не такая и плохая, у нас всего одно поражение. Нужно сделать всё, чтобы это количество поражений не увеличивалось.
В России есть сильные команды. Если мы сравниваем уровень российского футбола с Европой, то есть к чему стремиться», — передаёт слова Спаллетти корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, в среду, 24 ноября, «Наполи» на выезде встретится с московским «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. На данный момент клуб из Италии возглавляет группу С, имея в своём активе 7 очков. Московский «Спартак» замыкает турнирную таблицу с четырьмя набранными баллами.
- 23 ноября 2021
-
15:28
-
15:20
-
15:19
-
15:03
-
14:59
-
14:50
-
14:47
-
14:22
-
14:18
-
14:08
-
13:59
-
13:41
-
13:36
-
13:27
-
13:19
-
13:01
-
12:47
-
12:30
-
12:28
-
12:22
-
12:09
-
11:52
-
11:40
-
11:37
-
11:30
-
11:21
-
10:57
-
10:36
-
10:23
-
10:23
-
10:23
-
10:14
-
10:03
-
10:00
-
09:54