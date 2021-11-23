Спаллетти: если сравниваем уровень российского футбола с Европой, есть к чему стремиться

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался в преддверии матча Лиги Европы со «Спартаком».

«В матче с «Интером» нам противостояла очень сильная команда. В какой-то момент мы потеряли контроль в центре поля. Когда «Интер» повёл 3:1, мы хорошо среагировали, бежали в атаку, старались что-то придумать. Мне не понравилось, как мы играли в центре, но отдаю должное «Интеру», который успешно воспользовался этим и хорошо убегал в контратаку.

После матча мы общались с игроками. Когда ты пропускаешь и проигрываешь в счёте, важно найти в себе желание, силы и мотивацию, чтобы вернуть игру в правильное русло. Сегодня футболисты вышли на тренировку с большим желанием. Ситуация не такая и плохая, у нас всего одно поражение. Нужно сделать всё, чтобы это количество поражений не увеличивалось.

В России есть сильные команды. Если мы сравниваем уровень российского футбола с Европой, то есть к чему стремиться», — передаёт слова Спаллетти корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, в среду, 24 ноября, «Наполи» на выезде встретится с московским «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. На данный момент клуб из Италии возглавляет группу С, имея в своём активе 7 очков. Московский «Спартак» замыкает турнирную таблицу с четырьмя набранными баллами.