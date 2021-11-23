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Бывший ассистент Сульшера: у игроков стало гораздо больше власти

Бывший ассистент Сульшера: у игроков стало гораздо больше власти
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Нилтон Терросо, бывший ассистент Уле-Гуннара Сульшера, высказался об опыте работы с норвежцем. На минувшей неделе 48-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Сульшер всегда уверен в игроках, с которыми работает. Он их понимает. Сейчас футбол в эпоху социальных сетей, технологий, бизнеса и денег стал совершенно другим. Я многому научился у Сульшера в этом отношении. Тренер уже не может быть авторитарным как раньше. У игроков стало гораздо больше власти», — приводит слова Терросо O Jogo.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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