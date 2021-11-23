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«Люди звереют от мракобесия». Голкипер «Крыльев» — о драке в воронежском автобусе

«Люди звереют от мракобесия». Голкипер «Крыльев» — о драке в воронежском автобусе
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Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов отреагировал на скандальное событие, которое произошло в Воронеже и попало в новостные ленты интернет-изданий. Водитель одного из местных автобусов в грубой форме обращался к женщине, которая находилась в общественном транспорте без маски. Сама женщина вела себя сдержанно, что только больше разозлило водителя, который, помимо ненормативной лексики, стал применять в её адрес физическую силу. Фролов осудил действия мужчины.

«Ужасно, что люди звереют от этого всего мракобесия… Ещё ужаснее, что никто не попытался встать на защиту женщины. Все тихо сидят отвернувшись. Моя хата с краю», — написал Фролов в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, весной 2020 года Фролов раскритиковал российское правительство за действия в условиях пандемии коронавируса.

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