Катар нанял бывшего офицера ЦРУ, чтобы шпионить за футбольными чиновниками

Власти Катара в течение многих лет пользовались услугами бывшего офицера разведки ЦРУ, который следил за футбольными чиновниками, сообщает Associated Press в своём расследовании.

Издание утверждает, что Катар нанял человека по имени Кевин Чолкер, чтобы получить преимущество при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Чолкер шпионил за представителями других стран, которые претендовали на ЧМ-2022, а также ключевыми футбольными чиновниками.

В частности, Чолкер нанимал фотожурналистов, которые следили за заявками конкурирующих стран. Также бывший офицер создавал фэйковые профили женщин в «Фейсбуке», чтобы пообщаться с тем или иным чиновником.

Выборы страны хозяйки мирового первенства по футболу 2022 года прошли 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Соперниками Катара были Австралия, США, Республика Корея и Япония.