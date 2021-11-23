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«Боруссия» готова вдвое увеличить зарплату Холанду

«Боруссия» готова вдвое увеличить зарплату Холанду
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Дортмундская «Боруссия» готова серьёзно потратиться, чтобы удержать в команде главного бомбардира Эрлинга Холанда.

Как сообщает Sky Sport Germany, руководство клуба согласно удвоить норвежцу зарплату с € 8-9 млн до € 16-18 млн, если он согласится продлить контракт. Также «Боруссия» хочет, чтобы по новому соглашению отступные вступили в силу не в 2022 году, а в 2023-м.

Напомним, на Холанда претендует ряд европейских клубов, включая «Реал» и «ПСЖ».

В настоящее время форвард восстанавливается после травмы. Он уже не выйдет на поле до конца 2021 года. Ранее главный тренер «Боруссии» Марко Розе предположил, что Холанд может пропустить несколько недель. Но, по всей видимости, норвежец получил более серьёзное повреждение.

После перехода в «Боруссию» Холанд провёл в Бундеслиге 49 матчей и забил 49 мячей. В нынешнем сезоне он в 10 матчах во всех турнирах забил 13 мячей.

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