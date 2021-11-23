«Не зазорно превратить точку в многоточие». Кержаков — о возможном вызове Дзюбы в сборную

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался по поводу возможного возвращения нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России.

«Хотя Валерий Георгиевич Карпин сказал, что это точка, но всё может быть. Если футболист будет забивать по 30 голов за сезон… Мне кажется, здесь нет ничего зазорного, чтобы эту точку превратить в многоточие. Если футболист будет на самом деле достоин вызова в национальную сборную, и он на самом деле поможет команде, усилит её», — сказал Кержаков в интервью на PREMIER.

Напомним, Артём Дзюба не получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022. В октябре игрока вызвали в национальную команду, но он отказался от приглашения, аргументировав это плохой формой. Многие предполагали, что истинная причина такого решения Дзюбы кроется в обиде игрока и в его разногласиях с Валерием Карпиным, который ныне возглавляет сборную. На ноябрьские матчи Карпин уже Дзюбу не вызвал, заявив, что «это тренерское решение».