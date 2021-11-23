Экс-директор «Рубина»: мы пытались подписать Лукаку и Фалькао

Бывший спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев, работавший в клубе с 2008 по 2012 год, рассказал об интересе казанского клуба к Ромелу Лукаку и Радамелю Фалькао.
«Кого из звёзд пытались подписать в «Рубин»? Да мы всех смотрели, даже хотели подписать 17-летнего Лукаку из «Андерлехта», нам нужен был нападающий. Мы с главой селекционной службы Фёдоровым ездили смотреть его и Буссуфу. Его агентом был отец — он сказал, что хочет, чтобы Ромелу играл только в Англии. У нас был конкретный интерес, мы бы с удовольствием его взяли.
Много таких примеров: кто-то не хотел ехать, кто-то просил завышенную зарплату, кого-то клуб не отпускал или просил космические отступные. Мы, например, спрашивали у «Порту» о возможности купить Радамеля Фалькао. Я лично разговаривал с президентом клуба, который запросил за колумбийца € 60 млн. Ну как мы его возьмём за такие деньги?» — приводит слова Мухамадиева «Спорт-экспресс».
- 23 ноября 2021
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