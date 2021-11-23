Руй Витория высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Наполи»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о предстоящем матче Лиги Европы с «Наполи».
«Что касается состояния, по последней игре результат не лучший, но мы готовы к игре и хотим показать хороший ответ. С другой стороны, у нас были хорошие моменты против «Краснодара». Только нюансы привели к победе соперника. Процесс позитивный, необходимо продолжать работать. Главное — концентрация при игре с очень сильным соперником, как «Наполи».
В первую очередь мы столкнёмся с сильным соперником. Они — первая команда в Италии. Они играют очень серьёзно, игра будет сложной. С другой стороны, Лига Европы — это один из сильнейших турниров. Нам необходимо быть собранными и сфокусированными. Любые нюансы могут привести к сложной ситуации у ворот», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, в среду, 24 ноября, «Наполи» на выезде встретится с московским «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. На данный момент клуб из Италии возглавляет группу С, имея в своём активе 7 очков. Московский «Спартак» замыкает турнирную таблицу с четырьмя набранными баллами.
- 23 ноября 2021
-
16:46
-
16:46
-
16:45
-
16:37
-
16:19
-
16:15
-
16:12
-
16:03
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:52
-
15:28
-
15:20
-
15:19
-
15:03
-
14:59
-
14:50
-
14:47
-
14:22
-
14:18
-
14:08
-
13:59
-
13:41
-
13:36
-
13:27
-
13:19
-
13:01
-
12:47
-
12:30
-
12:28
-
12:22
-
12:09
-
11:52
-
11:40