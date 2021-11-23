Руй Витория высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Наполи»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о предстоящем матче Лиги Европы с «Наполи».

«Что касается состояния, по последней игре результат не лучший, но мы готовы к игре и хотим показать хороший ответ. С другой стороны, у нас были хорошие моменты против «Краснодара». Только нюансы привели к победе соперника. Процесс позитивный, необходимо продолжать работать. Главное — концентрация при игре с очень сильным соперником, как «Наполи».

В первую очередь мы столкнёмся с сильным соперником. Они — первая команда в Италии. Они играют очень серьёзно, игра будет сложной. С другой стороны, Лига Европы — это один из сильнейших турниров. Нам необходимо быть собранными и сфокусированными. Любые нюансы могут привести к сложной ситуации у ворот», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, в среду, 24 ноября, «Наполи» на выезде встретится с московским «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. На данный момент клуб из Италии возглавляет группу С, имея в своём активе 7 очков. Московский «Спартак» замыкает турнирную таблицу с четырьмя набранными баллами.