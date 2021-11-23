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«Динамо» Киев — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45

«Динамо» Киев — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45
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Сегодня, 23 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встретятся киевское «Динамо» и мюнхенская «Бавария». Встреча начнётся в 20:45 по московскому времени.

Команды встретятся на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию противостояния.

Команды выступают в группе Е. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Юлиана Нагельсмана в 4 матчах турнира набрали 12 очков, выиграв все игры, суммарно забив 17 мячей, а пропустив 2. На 2-м месте в группе E расположилась «Барселона». Подопечные Хави в 4 играх ЛЧ набрали 6 очков, потерпев 2 поражения и одержав 2 победы, суммарно забив 2 мяча, а пропустив 6. Киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу группы. Украинская команда набрала одно очко в рамках Лиги чемпионов.

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