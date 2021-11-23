«Оренбург» ведёт переговоры с «Зенитом» об аренде защитника Данилы Хотулёва. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

19-летний Хотулёв попадал в заявку основной команды «Зенита» на 15 матчей Российской Премьер-Лиги. В игре 13-го тура РПЛ с московским «Динамо» Хотулёв появился на поле на 90-й минуте и не отметился результативными действиями.

В ФНЛ-2 Хотулёв сыграл 7 матчей за вторую команду сине-бело-голубых. В каждой из встреч защитник выходил в стартовом составе и проводил целый матч на поле.

Также Хотулёв выступает в Юношеской лиге УЕФА за «Зенит» U19. В этом турнире он провёл 3 матча, в которых получил 1 жёлтую карточку. Каждый из матчей Хотулёв начинал в стартовом составе.