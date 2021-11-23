«Оренбург» ведёт переговоры с «Зенитом» об аренде защитника
Поделиться
«Оренбург» ведёт переговоры с «Зенитом» об аренде защитника Данилы Хотулёва. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
19-летний Хотулёв попадал в заявку основной команды «Зенита» на 15 матчей Российской Премьер-Лиги. В игре 13-го тура РПЛ с московским «Динамо» Хотулёв появился на поле на 90-й минуте и не отметился результативными действиями.
В ФНЛ-2 Хотулёв сыграл 7 матчей за вторую команду сине-бело-голубых. В каждой из встреч защитник выходил в стартовом составе и проводил целый матч на поле.
Также Хотулёв выступает в Юношеской лиге УЕФА за «Зенит» U19. В этом турнире он провёл 3 матча, в которых получил 1 жёлтую карточку. Каждый из матчей Хотулёв начинал в стартовом составе.
Новость по теме«Зенит» должен Лунёву около 50 млн рублей
Комментарии
- 23 ноября 2021
-
18:45
-
18:43
-
18:32
-
18:26
-
18:10
-
18:03
-
17:58
-
17:46
-
17:37
-
17:25
-
17:24
-
17:19
-
17:15
-
16:46
-
16:46
-
16:45
-
16:37
-
16:19
-
16:15
-
16:12
-
16:03
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:52
-
15:28
-
15:20
-
15:19
-
15:03
-
14:59
-
14:50
-
14:47
-
14:22
-
14:18
-
14:08
Партнерский контент