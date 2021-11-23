«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45

Сегодня, 23 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встретятся испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 20:45 по московскому времени.
Команды встретятся на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию противостояния.
Команды выступают в группе F. Англичане возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Майкла Кэррика в 4 матчах турнира набрали 7 очков, одержав 2 победы, 1 раз потерпев поражение и 1 раз сыграв вничью, суммарно забив 8 мячей, а пропустив 7. На 2-м месте в группе F расположился «Вильярреал». Испанцы в 4 играх ЛЧ набрали 7 очков, потерпев 1 поражение, одержав 2 победы и 1 раз сыграв вничью, суммарно забив 9 мячей, а пропустив 5.
- 23 ноября 2021
-
18:45
-
18:43
-
18:32
-
18:26
-
18:10
-
18:03
-
17:58
-
17:46
-
17:37
-
17:25
-
17:24
-
17:19
-
17:15
-
16:46
-
16:46
-
16:45
-
16:37
-
16:19
-
16:15
-
16:12
-
16:03
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:52
-
15:28
-
15:20
-
15:19
-
15:03
-
14:59
-
14:50
-
14:47
-
14:22
-
14:18
-
14:08