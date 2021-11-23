«Мальмё» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 между «Мальмё» и «Зенитом». Встреча состоится на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальмё» — «Зенит». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Встречу обслужит латвийская бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом. Помогать ему будут Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный арбитр — Александр Голубев. За VAR будут отвечать Жоау Пиньейру из Португалии и француз Вилли Делажо.
После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в группе Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) располагается на последнем, четвёртом месте. Лидирует в группе «Ювентус», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Челси» с девятью набранными очками.
- 23 ноября 2021
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:45
-
19:44
-
19:29
-
19:25
-
19:21
-
19:20
-
19:03
-
18:56
-
18:51
-
18:45
-
18:43
-
18:32
-
18:26
-
18:10
-
18:03
-
17:58
-
17:46
-
17:37
-
17:25
-
17:24
-
17:19
-
17:15
-
16:46
-
16:46
-
16:45
-
16:37
-
16:19
-
16:15
-
16:12
-
16:03