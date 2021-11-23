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«Челси» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Мальмё» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

«Мальмё» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00
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Сегодня, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 между «Мальмё» и «Зенитом». Встреча состоится на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальмё» — «Зенит». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Встречу обслужит латвийская бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом. Помогать ему будут Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный арбитр — Александр Голубев. За VAR будут отвечать Жоау Пиньейру из Португалии и француз Вилли Делажо.

После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в группе Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) располагается на последнем, четвёртом месте. Лидирует в группе «Ювентус», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Челси» с девятью набранными очками.

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