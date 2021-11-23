Директор «Шерифа»: Чеферин попросил меня обыграть «Реал». Нормальный чувак

Директор «Шерифа» Важа Тархнишвили вспомнил о встрече с президентом УЕФА Александром Чеферином перед игрой с «Реалом» (2:1).

«В день игры я сказал своим друзьям: «Я болею за «Реал» всегда, кроме сегодняшнего дня. Что творилось у меня в голове в день игры? Когда забили 1-й гол, все мои друзья, сидевшие вокруг, начали орать. Я им говорю: «Тихо, рано радуетесь. Молчите, рано. «Реал» сравнял, начал атаковать, думаю: «Пусть сейчас всё закончится». Но Тиль такой гол забил: взял, выстрелил… Я сам очень плохие слова там кричал, эмоций выше крыши было. Перед игрой я с главным тренером был у нашего босса. Он сказал, что надо выжать из себя максимум. Посмотрел на тренера, тот говорит: «Мы выиграем, вот увидите, выиграем».

После победы над «Шахтёром» Чеферин на одной из выездных конференций сказал: «Обыграйте «Реал». Я сказал, что нет проблем. И мы обыграли. Нормальный чувак, очень простой человек», — сказал Тархнишвили в интервью Нобелю Арустамяну.