«Мальмё» — «Зенит»: игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Мальмё» — «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Мальмё» — «Зенит». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Игру обслужит судейская бригада из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Ассистировать Трейманису будут арбитры Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный рефери — Александр Голубев. За VAR будут отвечать португалец Жоау Пиньейру и Вилли Делажо из Франции.
После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» без набранных очков располагается на последнем, четвёртом месте. Лидирует в группе H «Ювентус», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Челси» с 9 очками.
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