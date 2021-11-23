«Мальмё» — «Зенит»: прямая трансляция игры на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Мальмё» — «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Мальмё» — «Зенит». В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Игру обслуживает бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Ассистируют ему Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный арбитр — Александр Голубев. За VAR отвечают португалец Жоау Пиньейру и француз Вилли Делажо.
После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) располагается на последнем, четвёртом месте. Лидирует в квартете «Ювентус», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Челси» (9).
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