Джеррард запретил газировку, пудинги, горячий шоколад и майонез в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард ввёл запреты, связанные с рационом футболистов, сообщает The Telegraph.



По информации источника, английский специалист запретил игрокам употреблять газированные напитки, пудинги и горячий шоколад. Также футболисты будут вынуждены отказаться от нескольких видов соусов, включая майонез.



Однако за день до матча игрокам будет разрешено есть сладкое, чтобы насытить организм углеводами. По задумке Джеррарда, нововведения в рационе футболистов позволят им сократить употребление пустых калорий, которые не обладают питательной ценностью.



Ранее наставник «львов» запретил игрокам есть кетчуп.



После 12 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Астон Вилла» располагается на 16-м месте в турнирной таблице. У команды 13 очков в активе.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Брайтон»:

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