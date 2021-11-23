«Барселона» — «Бенфика»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 23 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встретятся каталонская «Барселона» и лиссабонская «Бенфика». Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.



Команды встретятся на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию противостояния.



Команды выступают в группе Е. Мюнхенская «Бавария» возглавляет турнирную таблицу квартета. Подопечные Юлиана Нагельсмана в 4 матчах турнира набрали 12 очков, выиграв все игры, суммарно забив 17 мячей, а пропустив 2. На 2-м месте в группе E расположилась «Барселона». Подопечные Хави в 4 играх ЛЧ набрали 6 очков, потерпев 2 поражения и одержав 2 победы, суммарно забив 2 мяча, а пропустив 6. Лиссабонская «Бенфика» располагается на третьем месте.