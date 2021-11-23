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«Зенит» обыграл «Мальмё» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА

«Зенит» обыграл «Мальмё» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА
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В матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА сезона-2021/2022 «Мальмё» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Мальмё Идроттсплатс» в Мальмё (Швеция) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Юношеская лига УЕФА. Группа H. 5-й тур
23 ноября 2021, вторник. 17:00 МСК
Мальмё U19
Мальмё, Швеция
Окончен
1 : 3
Зенит U19
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Сандрачук – 60'   0:2 Михайловский – 66'   1:2 Карлин – 78' (пен)   1:3 Хвастухин – 87'

Первый тайм завершился нулевой ничьей. На 60-й минуте встречи счёт открыл защитник «Зенита» Александр Сандрачук, ему ассистировал Евгений Ким. Уже через 6 минут сине-бело-голубые удвоили преимущество благодаря голу форварда Рони Михайловского. Вторую голевую передачу в матче на свой счёт записал Евгений Ким. Третий гол «Зенита» забил полузащитник Кирилл Хвастухин, вышедший на замену на 82-й минуте.

У «Мальмё» отличился полузащитник Аугуст Карлин с пенальти на 78-й минуте встречи.

«Зенит» набрал 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Н Юношеской лиги УЕФА. «Мальмё» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе Н Юношеской лиги УЕФА являются лондонский «Челси» (9) и туринский «Ювентус» (10). Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

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