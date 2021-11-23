«Зенит» обыграл «Мальмё» в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА

В матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА сезона-2021/2022 «Мальмё» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Мальмё Идроттсплатс» в Мальмё (Швеция) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Первый тайм завершился нулевой ничьей. На 60-й минуте встречи счёт открыл защитник «Зенита» Александр Сандрачук, ему ассистировал Евгений Ким. Уже через 6 минут сине-бело-голубые удвоили преимущество благодаря голу форварда Рони Михайловского. Вторую голевую передачу в матче на свой счёт записал Евгений Ким. Третий гол «Зенита» забил полузащитник Кирилл Хвастухин, вышедший на замену на 82-й минуте.
У «Мальмё» отличился полузащитник Аугуст Карлин с пенальти на 78-й минуте встречи.
«Зенит» набрал 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Н Юношеской лиги УЕФА. «Мальмё» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе Н Юношеской лиги УЕФА являются лондонский «Челси» (9) и туринский «Ювентус» (10). Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».
- 23 ноября 2021
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