Киевское «Динамо» во 2-й раз обыграло «Баварию» на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА

В матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА сезона-2021/2022 киевское «Динамо» принимало мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» в Киеве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Уже на 7-й минуте встречи счёт открыл полузащитник киевлян Александр Яцык. Голевую передачу отдал Константин Овчаренко. На 69-й минуте другой хавбек «Динамо» Владимир Бражко увеличил преимущество в счёте точным ударом с пенальти.

У мюнхенцев на 91-й минуте отличился полузащитник Бенджамин Дибрани с передачи Барри Хепбёрна.

Киевское «Динамо» набрало 13 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы E Юношеской лиги УЕФА. «Бавария» (0) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе E Юношеской лиги УЕФА являются «Бенфика» (9) и «Барселона» (4). Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».