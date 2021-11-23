Тухель — об увольнении Сульшера: не думаю о «Манчестер Юнайтед» ни сегодня, ни завтра

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос об увольнении Уле-Гуннара Сульшера из «Манчестер Юнайтед».
«Мои мысли насчёт увольнения Сульшера? Не думал об этом, у нас в субботу была выездная игра, а во вторник предстоит домашняя. Потом мы играем с «Ман Юнайтед». Не думаю о ситуации в «Манчестер Юнайтед» ни сегодня, ни завтра. Готовлюсь к игре с «Ювентусом».
Не буду комментировать решения других клубов. Это просто не входит в мои обязанности», — цитирует Тухеля Football.London.
21 ноября норвежский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Сульшер возглавил «МЮ» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти).
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
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