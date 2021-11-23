Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель — об увольнении Сульшера: не думаю о «Манчестер Юнайтед» ни сегодня, ни завтра

Тухель — об увольнении Сульшера: не думаю о «Манчестер Юнайтед» ни сегодня, ни завтра
Комментарии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос об увольнении Уле-Гуннара Сульшера из «Манчестер Юнайтед».

«Мои мысли насчёт увольнения Сульшера? Не думал об этом, у нас в субботу была выездная игра, а во вторник предстоит домашняя. Потом мы играем с «Ман Юнайтед». Не думаю о ситуации в «Манчестер Юнайтед» ни сегодня, ни завтра. Готовлюсь к игре с «Ювентусом».

Не буду комментировать решения других клубов. Это просто не входит в мои обязанности», — цитирует Тухеля Football.London.

21 ноября норвежский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Сульшер возглавил «МЮ» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти).

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Юрген Клопп отреагировал на вопрос об отставке Уле-Гуннара Сульшера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021