Лионель Месси высказался о соперничестве с Криштиану Роналду

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Что я думаю об игре Криштиану? «Юнайтед» — очень сильная команда с отличными футболистами. Роналду уже знал клуб, но это было на другом этапе. Сейчас он впечатляюще адаптировался. С самого начала он, как обычно, забивал голы и не испытывал проблем с адаптацией.



В Премьер-лиге всё не так просто, это очень сложный турнир, в котором всё может меняться. Особенно ситуация изменяется после декабря, тогда может произойти всё что угодно.



Скучаю ли я по очным матчам с Роналду? Прошло много времени с тех пор, как мы перестали играть в одной лиге. Мы соперничали как индивидуально, так и на командном уровне за одни и те же цели.



Это была очень красивая история для нас и болельщиков. Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола», — цитирует Месси Marca.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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