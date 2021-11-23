Форвард «Наполи» Осимхен пропустит 3 месяца из-за травмы. Он забил «Спартаку» в ЛЕ

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен пропустит 3 месяца из-за перелома глазницы и скулы. Нигериец получил травму во время матча с «Интером» в 13-м туре Серии А (2:3).

Осимхену провели операцию, после которой он восстанавливается. Несколько дней нигериец проведёт под наблюдением врачей.

Отметим, что 22-летний форвард является лучшим бомбардиром «Наполи» в Серии А. В 11 матчах он забил 5 голов. В 4 матчах Лиги Европы Осимхен отличился 4 раза. Он забил в ворота «Спартака» в матче группового этапа турнира (2:3).

Напомним, ранее появилась информация, что полузащитник неаполитанцев Лоренцо Инсинье также не поможет команде в матче группового этапа Лиги Европы со «Спартаком». Игра состоится завтра, 24 ноября, в Москве. Начало — в 18:30 мск.