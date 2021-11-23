«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 23 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встретятся испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 20:45 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Парехо, Капу, Фойт, Эступиньян, Муньос, Груневелд, Пино, Бордонадо.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Магуайр, Роналду, Фред, Санчо, Марсьяль, ван де Бек, Мактоминей, Ван-Биссака, Теллес.
Команды выступают в группе F. Англичане возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Майкла Кэррика в 4 матчах турнира набрали 7 очков, одержав 2 победы, 1 раз потерпев поражение и 1 раз сыграв вничью, суммарно забив 8 мячей, а пропустив 7. На 2-м месте в группе F расположился «Вильярреал». Испанцы в 4 играх ЛЧ набрали 7 очков, потерпев 1 поражение, одержав 2 победы и 1 раз сыграв вничью, суммарно забив 9 мячей, а пропустив 5.
- 23 ноября 2021
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