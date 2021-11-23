3 непривитых игрока «Баварии» готовы к вакцинации. Им не платят за время на карантине

3 из 5 непривитых футболистов мюнхенской «Баварии» готовы сделать прививку от коронавируса. Это Йозуа Киммих, Микаэль Кюизанс и Серж Гнабри. Об этом сообщает Sport Bild.

В «Баварии» не вакцинированы 5 игроков – Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс. Они пропустят сегодняшний матч группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо», так как их отправили на карантин.

В случае если футболисты сделают прививку от коронавируса в ближайшее время, они станут считаться вакцинированными спустя 5 недель после начала её действия. В течение этого времени игроки рискуют вновь оказаться на карантине.

Напомним, руководство «Баварии» решило не выплачивать непривитым игрокам зарплату за время, которое они проведут на карантине.