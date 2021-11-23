Киевское «Динамо» и «Бавария» огласили составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 23 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встретятся киевское «Динамо» и мюнхенская «Бавария». Встреча начнётся в 20:45 по московскому времени.



Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«Динамо» Киев: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Де Пена, Миколенко, Забарный, Буяльский, Сирота, Шкурин, Кендзёра.

«Бавария»: Нойер, Павар, Горецка, Левандовски, Зане, Коман, Дэвис, Эрнандес, Мюллер, Куасси, Толиссо.

Команды выступают в группе Е. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Юлиана Нагельсмана в 4 матчах турнира набрали 12 очков, выиграв все игры, суммарно забив 17 мячей, а пропустив 2. На 2-м месте в группе E расположилась «Барселона». Подопечные Хави в 4 играх ЛЧ набрали 6 очков, потерпев 2 поражения и одержав 2 победы, суммарно забив 2 мяча, а пропустив 6. Киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу группы. Украинская команда набрала одно очко в рамках Лиги чемпионов.