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Киевское «Динамо» и «Бавария» огласили составы на матч Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» и «Бавария» огласили составы на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 23 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встретятся киевское «Динамо» и мюнхенская «Бавария». Встреча начнётся в 20:45 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«Динамо» Киев: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Де Пена, Миколенко, Забарный, Буяльский, Сирота, Шкурин, Кендзёра.

«Бавария»: Нойер, Павар, Горецка, Левандовски, Зане, Коман, Дэвис, Эрнандес, Мюллер, Куасси, Толиссо.

Команды выступают в группе Е. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Юлиана Нагельсмана в 4 матчах турнира набрали 12 очков, выиграв все игры, суммарно забив 17 мячей, а пропустив 2. На 2-м месте в группе E расположилась «Барселона». Подопечные Хави в 4 играх ЛЧ набрали 6 очков, потерпев 2 поражения и одержав 2 победы, суммарно забив 2 мяча, а пропустив 6. Киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу группы. Украинская команда набрала одно очко в рамках Лиги чемпионов.

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