Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола — о Почеттино: необязательно выигрывать трофеи, чтобы быть топ-тренером

Гвардиола — о Почеттино: необязательно выигрывать трофеи, чтобы быть топ-тренером
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о наставнике «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино.

«Конечно, можно быть топ-тренером и без трофеев. Тренеры, у которых есть шансы на титулы, работают в топ-клубах с хорошими инвестициями и исключительными игроками. В противном случае — выиграть невозможно.

Это не значит, что тренеры в Чемпионшипе или в Премьер-лиге не из топ-6 не могут быть отличными специалистами в тактике, общении с игроками и руководстве командой. Необязательно выигрывать трофеи, чтобы быть топ-тренером.

Уверен, что тренеры становятся лучше с каждым годом. Каждый сезон мы многому учимся. Уверен, Почеттино — отличный тренер», — цитирует Гвардиолу The Guardian.

Завтра, 24 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Новость по теме
Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» должен заплатить «ПСЖ» за приход Почеттино
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021