Гвардиола — о Почеттино: необязательно выигрывать трофеи, чтобы быть топ-тренером

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о наставнике «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино.
«Конечно, можно быть топ-тренером и без трофеев. Тренеры, у которых есть шансы на титулы, работают в топ-клубах с хорошими инвестициями и исключительными игроками. В противном случае — выиграть невозможно.
Это не значит, что тренеры в Чемпионшипе или в Премьер-лиге не из топ-6 не могут быть отличными специалистами в тактике, общении с игроками и руководстве командой. Необязательно выигрывать трофеи, чтобы быть топ-тренером.
Уверен, что тренеры становятся лучше с каждым годом. Каждый сезон мы многому учимся. Уверен, Почеттино — отличный тренер», — цитирует Гвардиолу The Guardian.
Завтра, 24 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
- 23 ноября 2021
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