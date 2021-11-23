Месси высказался о возвращении Дани Алвеса в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался о возвращении защитника Дани Алвеса в «Барселону».



«Удивило ли меня возвращение Алвеса? Да, это так, это связано с тем, сколько времени прошло. Думаю, он может стать хорошим дополнением к существующему составу. Также он может помочь Хави с молодёжью. Благодаря ему они могут стать лучше. Дани — победитель по натуре», — цитирует Месси Marca.



Напомним, в сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Футболист неоднократно заявлял, что готов помочь «Барселоне» в сложной ситуации. Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.



Бразилец подписал контракт с «Барселоной» до конца нынешнего сезона. Он уже присоединился к команде, но заявить его каталонцы смогут лишь с начала 2022 года.

Видеообзор матча 14-го тура Примеры «Барселона» — «Эспаньол»:

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