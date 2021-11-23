Джанлуиджи Буффон заявил, что мог перейти в «Реал» или «Барселону»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал о клубах, в которые он мог перейти.

«Я решил перейти в «Пари Сен-Жермен» в мае 2018 года. В феврале того года решил сменить клуб. Сказал агенту, что хочу сменить команду. Были варианты с «Реалом», «Барселоной» и «ПСЖ». В какой-то момент я решил, что могу поделиться опытом с новым клубом. Французы сделали наиболее выгодное предложение. У меня не было гарантий, что я буду основным игроком. Спорт — это конкуренция. Думаю, Доннарумма сделал оправданный выбор. В этом сезоне он испытывает некоторые трудности, но думаю, что он станет основным игроком в скором времени», – цитирует голкипера Calciomercato.

Доннарумма покинул «Милан» в этом году по истечении контракта и перешёл в «Пари Сен-Жермен». Он не захотел продлевать соглашение с итальянским клубом.