Бывший главный тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может стать временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» с возможностью перехода на постоянную позицию. Об этом сообщает The Guardian.
Представители манкунианцев провели переговоры с испанцем о временной должности. Они также обсудили возможность перехода Вальверде на постоянную работу в «Манчестер Юнайтед» в случае успешных результатов команды.
Вальверде был уволен из «Барселоны» в январе 2020 года. В период с мая 2017 года Эрнесто два раза выиграл с каталонцами чемпионат Испании и один раз – Кубок Испании.
Напомним, 21 ноября норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Сульшер возглавил «МЮ» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти).
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