Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший главный тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может стать временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» с возможностью перехода на постоянную позицию. Об этом сообщает The Guardian.

Представители манкунианцев провели переговоры с испанцем о временной должности. Они также обсудили возможность перехода Вальверде на постоянную работу в «Манчестер Юнайтед» в случае успешных результатов команды.

Вальверде был уволен из «Барселоны» в январе 2020 года. В период с мая 2017 года Эрнесто два раза выиграл с каталонцами чемпионат Испании и один раз – Кубок Испании.

Напомним, 21 ноября норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Сульшер возглавил «МЮ» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти).

Новость по теме
Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021