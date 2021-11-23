ЭСК РФС признала ошибочным решение не удалять хавбека ЦСКА Зайнутдинова в матче с «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра Евгения Кукуляка не удалять полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в матче с «Сочи» (1:4).

Эпизод произошёл на 63-й минуте матча 14-го тура РПЛ «Сочи» – ЦСКА (4:1), когда игрок гостей Бактиёр Зайнутдинов ударил коленом по голове игрока сочинцев. Напомним, Зайнутдинов забил единственный гол армейцев в этом матче. Он сделал это на 57-й минуте.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, вступив в единоборство за верховой мяч с соперником в высоком прыжке на скорости, совершил контакт коленом в голову соперника.

Это может поставить под угрозу безопасность соперника с возможностью нанести ему серьёзную травму головы. Игрок ЦСКА хорошо видит своего соперника и ничего не предпринял, чтобы избежать этого контакта в голову», – говорится на сайте РФС.