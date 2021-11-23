Начало матча «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» было перенесено
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Сегодня, 23 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встретятся испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед». Встреча должна была начаться в 20:45 по московскому времени, однако начало игры перенесли.
Главный арбитр матча Феликс Брих ушёл с поля. У него возникли проблемы со связью с помощниками.
Команды выступают в группе F. Англичане возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Майкла Кэррика в 4 матчах турнира набрали 7 очков, одержав 2 победы, 1 раз потерпев поражение и 1 раз сыграв вничью, суммарно забив 8 мячей, а пропустив 7. На 2-м месте в группе F расположился «Вильярреал». Испанцы в 4 играх ЛЧ набрали 7 очков, потерпев 1 поражение, одержав 2 победы и 1 раз сыграв вничью, суммарно забив 9 мячей, а пропустив 5.
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