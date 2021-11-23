Главный тренер «Севильи» Лопетеги прокомментировал слухи об уходе в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед».



«Давайте мы не будем говорить о «Манчестер Юнайтед». Лучше спросите меня о шансах на победу в матче с «Вольфсбургом». Пусть сейчас будут вопросы только о Лиге чемпионов», — цитирует Лопетеги AS.

Напомним, 21 ноября Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».



После увольнения норвежца в СМИ появились сообщения о том, что правление «красных дьяволов» изучает кандидатуры пятерых специалистов. Английский клуб могут возглавить экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер Сити», и Хулен Лопетеги, работающий в «Севилье». В качестве временного сменщика также называется имя Лорана Блана, тренирующего катарский «Аль-Райян».

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Вольфсбург». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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