«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере вратаря «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может зимой покинуть клуб. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Fichajes.net с ссылкой на Daily Mail.
По информации источника, в приглашении Хендерсона лично заинтересован главный тренер «шпор» Антонио Конте. Он рассчитывает, что англичанин в будущем заменит 34-летнего голкипера Уго Льориса.
Дин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 22 млн.
В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие лишь в одном матче Кубка Лиги, в котором оставил свои ворота на замке.
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Лидс»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 23 ноября 2021
-
21:48
-
21:42
-
21:32
-
21:26
-
21:25
-
21:11
-
21:08
-
21:03
-
21:00
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:45
-
19:44
-
19:29
-
19:25
-
19:21
-
19:20
-
19:03
-
18:56
-
18:51
-
18:45
-
18:43
-
18:32
-
18:26
-
18:10
-
18:03
-
17:58