«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере вратаря «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может зимой покинуть клуб. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Fichajes.net с ссылкой на Daily Mail.



По информации источника, в приглашении Хендерсона лично заинтересован главный тренер «шпор» Антонио Конте. Он рассчитывает, что англичанин в будущем заменит 34-летнего голкипера Уго Льориса.



Дин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 22 млн.



В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие лишь в одном матче Кубка Лиги, в котором оставил свои ворота на замке.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Лидс»:

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