Анчелотти — о работе в «Реале»: в гонке лучше ехать на Ferrari, чем на Fiat 500
Поделиться
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, насколько тяжело ему тренировать «галактикос».
«Нет, мне не тяжело. Если соревнуешься в гонке, то лучше ехать на Ferrari, чем на Fiat 500. Именно такие у меня ощущения и мысли от работы в «Реале».
Не сильно ли чувствуется давление? Все тренеры сталкиваются с давлением каждую неделю. Это часть нашей работы. Таковы ответственность и ожидания в самом большом клубе мира», – приводит Marca слова Анчелотти.
Напомним, завтра, 24 ноября, мадридский «Реал» на выезде сыграет с тираспольским «Шерифом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Новость по теме«Реал» разгромил «Гранаду» и поднялся на первое место в Примере
Комментарии
- 23 ноября 2021
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:51
-
22:44
-
22:42
-
22:41
-
22:26
-
22:10
-
22:05
-
21:58
-
21:58
-
21:51
-
21:48
-
21:42
-
21:32
-
21:26
-
21:25
-
21:11
-
21:08
-
21:03
-
21:00
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:51
Партнерский контент