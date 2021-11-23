Анчелотти — о работе в «Реале»: в гонке лучше ехать на Ferrari, чем на Fiat 500

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, насколько тяжело ему тренировать «галактикос».

«Нет, мне не тяжело. Если соревнуешься в гонке, то лучше ехать на Ferrari, чем на Fiat 500. Именно такие у меня ощущения и мысли от работы в «Реале».

Не сильно ли чувствуется давление? Все тренеры сталкиваются с давлением каждую неделю. Это часть нашей работы. Таковы ответственность и ожидания в самом большом клубе мира», – приводит Marca слова Анчелотти.

Напомним, завтра, 24 ноября, мадридский «Реал» на выезде сыграет с тираспольским «Шерифом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.