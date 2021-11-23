«Быть с ним партнёрами — это потрясающе». Месси впервые высказался о Рамосе в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси впервые рассказал о взаимоотношениях с защитником клуба Серхио Рамосом.
«Какие ощущения испытывал, когда находился в одной раздевалке с Рамосом после Примеры? Сейчас ничего, но поначалу это было странно после стольких лет соперничества, когда мы были капитанами «Барселоны» и «Реала», после стольких «эль класико», стольких стычек на поле.
Но всё это осталось в Испании. Мы всегда очень уважали друг друга, независимо от соперничества. Быть с ним партнёрами – это потрясающе. Он потихоньку присоединяется к нам и, надеюсь, начнёт играть как можно скорее, потому что он будет основным футболистом, который поможет нам бороться за трофеи.
Я уже знал Серхио. Это правда, что мы не особо хорошо общались, но наши пути пересекались в Примере долгие года, мы разговаривали больше, чем один раз. Я уже понимал, кто он такой. Сейчас, в Париже, мы общаемся чаще, и я вижу, что он отличный человек», – приводит слова Месси Marca.
Напомним, ранее сообщалось, что у игроков «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси и Серхио Рамоса натянутые взаимоотношения.
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