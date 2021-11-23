Дик Адвокат ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Ирака

Главный тренер сборной Ирака, голландец Дик Адвокат подал в отставку со своего поста. Об этом сообщает Soccer Iraq в «Твиттере».
74-летний специалист работал с командой в отборочном турнире чемпионата мира – 2022. Сборная под его руководством набрала 4 очка в 6 матчах. В группе с Ираком также выступают Иран, Южная Корея, ОАЭ, Ливан и Сирия. Сборная Ирака занимает пятую строчку из шести возможных. Национальной команде осталось сыграть 4 игры до завершения отборочного цикла к чемпионату мира, который пройдёт в Катаре.
Напомним, в период с 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», а с 2010 по 2012 год — сборную России.
Отметим, что Дик Адвокат завершал тренерскую карьеру 7 раз. В последний раз Дик объявлял об этом в мае 2021 года, когда руководил «Фейеноордом».
- 23 ноября 2021
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:51
-
22:44
-
22:42
-
22:41
-
22:26
-
22:10
-
22:05
-
21:58
-
21:58
-
21:51
-
21:48
-
21:42
-
21:32
-
21:26
-
21:25
-
21:11
-
21:08
-
21:03
-
21:00
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:51