Дик Адвокат ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Ирака

Главный тренер сборной Ирака, голландец Дик Адвокат подал в отставку со своего поста. Об этом сообщает Soccer Iraq в «Твиттере».

74-летний специалист работал с командой в отборочном турнире чемпионата мира – 2022. Сборная под его руководством набрала 4 очка в 6 матчах. В группе с Ираком также выступают Иран, Южная Корея, ОАЭ, Ливан и Сирия. Сборная Ирака занимает пятую строчку из шести возможных. Национальной команде осталось сыграть 4 игры до завершения отборочного цикла к чемпионату мира, который пройдёт в Катаре.

Напомним, в период с 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», а с 2010 по 2012 год — сборную России.

Отметим, что Дик Адвокат завершал тренерскую карьеру 7 раз. В последний раз Дик объявлял об этом в мае 2021 года, когда руководил «Фейеноордом».