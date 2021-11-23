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Фергюсон не влияет на поиски нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Фергюсон не влияет на поиски нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон не принимает участия в поисках нового наставника «красных дьяволов» после увольнения Уле-Гуннара Сульшера, сообщает ESPN.GB.

По информации источника, он не участвует в обсуждении кандидатур на пост нового главного тренера и не никак не повлияет на решение руководства клуба.

Поисками подходящего специалиста занимаются спортивный директор «красных дьяволов» Джон Мерто и технический директор Даррен Флетчер. Они предоставят список кандидатов вице-президенту Эду Вудворду и исполнительному директору Ричарду Арнольду. Решение останется за председателем совета директоров клуба Джоэлом Глейзером.

Напомним, 21 ноября Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

После увольнения норвежца в СМИ появились сообщения о том, что правление «красных дьяволов» изучает кандидатуры пятерых специалистов. Английский клуб могут возглавить экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер Сити», и Хулен Лопетеги, работающий в «Севилье». В качестве временного сменщика также называется имя Лорана Блана, тренирующего катарский «Аль-Райян».

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