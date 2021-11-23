Английский «Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

Сегодня англичане обыграли испанский «Вильярреал» и обеспечили себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вне зависимости от следующих результатов всех команд-соперниц манкунианцев по группе они всё равно примут участие в матчах на вылет. Соперниками команд по группе являются итальянская «Аталанта», швейцарский «Янг Бойз» и испанский «Вильярреал».

«Красные дьяволы» выступают в группе F. Англичане возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Майкла Кэррика в 5 матчах турнира набрали 10 очков. На 2-м месте в группе F расположился «Вильярреал». Испанцы в 5 играх турнира набрали 7 очков. «Янг Бойз» — на 4-м месте. У швейцарцев 3 очка в активе.