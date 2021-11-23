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Запасной вратарь «Зенита» Одоевский специально бросил мяч в подарок фанатам на разминке

Запасной вратарь «Зенита» Одоевский специально бросил мяч в подарок фанатам на разминке
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Резервный голкипер «Зенита» Даниил Одоевский во время разминки перед стартом матча группового этапа Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит» бросил мяч фанатам – они получили его как сувенир.

Отметим, что последним на разминке сине-бело-голубых появился полузащитник Магомед Оздоев. Он занимался индивидуально. Оздоев начнёт встречу на скамейке запасных.

Напомним, сегодня, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 между «Мальмё» и «Зенитом». Встреча состоится на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальмё» — «Зенит». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

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